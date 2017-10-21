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Внешняя политика 21.10.2017 10:00

Крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика вновь заработала в Алеппо

Первый ткацкий станок в субботу запустили на крупнейшей в Сирии ткацкой фабрике.

Предприятие расположено в квартале Эйн аль-Таль в городе Алеппо. Данный район несколько лет контролировали боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал журналистам директор фабрики Салах Мардут.

"Отсюда они обстреливали ближайшие жилые кварталы. Там погибло немало народу. Мой дом рядом, отсюда все время стреляли", - уточнил С.Мардут.

До войны на фабрике был налажен полный цикл производства ткани из хлопка-сырца. Ежегодный объем производства составлял 14 млн квадратных метров. Боевики перепрофилировали предприятие под выпуск противопехотных мин и минометных снарядов.

"Уходя они вывезли часть оборудования. Ущерб оценивается в $60 млн", - сообщил С.Мардут.

До начала боевых действий в провинции выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок - специально выведенный сорт "Алеппо". Террористы практически полностью разрушили оросительную систему, по которой вода из Евфрата поступала на поля, и в провинции началась засуха. В настоящее время местные власти при содействии российских военных из Центра примирения враждующих сторон восстанавливают водоснабжение в регионе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]