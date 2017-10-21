Рябков: собрать сделку по Ирану в новой конфигурации невозможно

В Москве считают решение США не сертифицировать выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) безответственным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки", - сказал он в субботу на Московской конференции по нераспространению.
"На наш взгляд, это безответственное решение. Безответственное не только применительно к самому плану действий, участником и автором которого они (США - ИФ) являются, но и ко всему мировому сообществу", - подчеркнул С.Рябков.
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