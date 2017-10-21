Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 14° 20° 23 Окт 11° 18° 24 Окт 13° 18°

21.10.2017 10:31

Рябков: собрать сделку по Ирану в новой конфигурации невозможно

В Москве считают решение США не сертифицировать выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) безответственным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки", - сказал он в субботу на Московской конференции по нераспространению.

"На наш взгляд, это безответственное решение. Безответственное не только применительно к самому плану действий, участником и автором которого они (США - ИФ) являются, но и ко всему мировому сообществу", - подчеркнул С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СВПД, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


США хотят извлечь военную и политическую выгоду, признав факт применения химоружия террористами в Сирии - глава комитета по обороне Совета Федерации Рябков не видит прогресса в устранении раздражителей в отношениях РФ и США В МИД РФ не исключают, что Москва может стать посредником между США и Северной Кореей: "будет просьба - будем решать" Лавров заявил, что скептически относится к продолжению диалога с США по договору СНВ в двустороннем формате Россия была инициатором возобновления диалога с США по стратегической стабильности - Лавров Диалог по стратегической стабильности с США идет, но ждать достижения значимых результатов в ближайшем будущем не стоит - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]