Рябков: собрать сделку по Ирану в новой конфигурации невозможно

В Москве считают решение США не сертифицировать выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) безответственным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки", - сказал он в субботу на Московской конференции по нераспространению.

"На наш взгляд, это безответственное решение. Безответственное не только применительно к самому плану действий, участником и автором которого они (США - ИФ) являются, но и ко всему мировому сообществу", - подчеркнул С.Рябков.