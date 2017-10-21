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Внешняя политика 21.10.2017 11:23

Мониторинг иранских ядерных объектов продолжается практически в ежедневном режиме - МАГАТЭ

МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских объектов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в субботу главный координатор организации Корнел Ферута.

"МАГАТЭ продолжит работу по верификации и мониторингу на основании резолюции СБ ООН и решения совета управляющих организации. Мы будет это делать объективно, согласно требованиям, предусмотренным СВПД", - заявил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Московской конференции по нераспространению.

По его словам, эксперты МАГАТЭ находятся практически в ежедневном режиме на всех объектах, для выполнения работы используются самые современные технологии.

"Уровень взаимодействия и масштабы мониторинга, которые мы реализуем в Иране, беспрецедентны", - подчеркнул К.Ферута.

Он назвал СВПД "явным выигрышем".

К.Ферута напомнил слова гендиректора МАГАТЭ о том, что обязательства, взятые на себя Ираном в рамках СВПД, реализуются и исполняются.

"Мы открыли новую страницу взаимодействия с Ираном, и мы продолжаем эту работу", - сказал он.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]