Мониторинг иранских ядерных объектов продолжается практически в ежедневном режиме - МАГАТЭ

МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских объектов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в субботу главный координатор организации Корнел Ферута.
"МАГАТЭ продолжит работу по верификации и мониторингу на основании резолюции СБ ООН и решения совета управляющих организации. Мы будет это делать объективно, согласно требованиям, предусмотренным СВПД", - заявил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Московской конференции по нераспространению.
По его словам, эксперты МАГАТЭ находятся практически в ежедневном режиме на всех объектах, для выполнения работы используются самые современные технологии.
"Уровень взаимодействия и масштабы мониторинга, которые мы реализуем в Иране, беспрецедентны", - подчеркнул К.Ферута.
Он назвал СВПД "явным выигрышем".
К.Ферута напомнил слова гендиректора МАГАТЭ о том, что обязательства, взятые на себя Ираном в рамках СВПД, реализуются и исполняются.
"Мы открыли новую страницу взаимодействия с Ираном, и мы продолжаем эту работу", - сказал он.
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