Мониторинг иранских ядерных объектов продолжается практически в ежедневном режиме - МАГАТЭ

МАГАТЭ продолжит мониторинг иранских объектов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в субботу главный координатор организации Корнел Ферута.

"МАГАТЭ продолжит работу по верификации и мониторингу на основании резолюции СБ ООН и решения совета управляющих организации. Мы будет это делать объективно, согласно требованиям, предусмотренным СВПД", - заявил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Московской конференции по нераспространению.

По его словам, эксперты МАГАТЭ находятся практически в ежедневном режиме на всех объектах, для выполнения работы используются самые современные технологии.

"Уровень взаимодействия и масштабы мониторинга, которые мы реализуем в Иране, беспрецедентны", - подчеркнул К.Ферута.

Он назвал СВПД "явным выигрышем".

К.Ферута напомнил слова гендиректора МАГАТЭ о том, что обязательства, взятые на себя Ираном в рамках СВПД, реализуются и исполняются.

"Мы открыли новую страницу взаимодействия с Ираном, и мы продолжаем эту работу", - сказал он.