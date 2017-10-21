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Внешняя политика 21.10.2017 11:52

Иран готовится к любым вариантам развития событий в связи с возможным выходом США из СВПД - Аракчи

Иран следит за происходящим вокруг соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) в связи с возможным выходом США из сделки, готовится к любым вариантам развития событий, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы следим за развитием событий. На международном уровне есть консенсус относительно поддержки и сохранения СВПД. К сожалению, то, что происходит в конгрессе США, не выглядит многообещающе. Поэтому мы готовимся к любому сценарию", - сказал А.Аракчи журналистам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СВПД, США, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]