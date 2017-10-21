Иран готовится к любым вариантам развития событий в связи с возможным выходом США из СВПД - Аракчи

Иран следит за происходящим вокруг соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) в связи с возможным выходом США из сделки, готовится к любым вариантам развития событий, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы следим за развитием событий. На международном уровне есть консенсус относительно поддержки и сохранения СВПД. К сожалению, то, что происходит в конгрессе США, не выглядит многообещающе. Поэтому мы готовимся к любому сценарию", - сказал А.Аракчи журналистам.