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Карабахский конфликт 21.10.2017 12:49

Министр обороны Азербайджана дал указания по повышению боевой готовности армии

В Центральном Командном Пункте Вооруженных Сил Азербайджана под руководством министра обороны Закира Гасанова было проведено служебное совещание.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны, в работе совещания приняли участие заместители министра обороны, командующие видов Вооруженных сил и родов войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений. В совещании посредством видеосвязи также приняли участие командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Министр довел до сведения участников совещания, указания президента Азербайджана Ильхама Алиева, проанализировав сложившуюся в последнее время ситуацию на фронте, указал предстоящие задачи.

З.Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских подразделений, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]