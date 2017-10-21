Министр обороны Азербайджана дал указания по повышению боевой готовности армии

В Центральном Командном Пункте Вооруженных Сил Азербайджана под руководством министра обороны Закира Гасанова было проведено служебное совещание.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны, в работе совещания приняли участие заместители министра обороны, командующие видов Вооруженных сил и родов войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений. В совещании посредством видеосвязи также приняли участие командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Министр довел до сведения участников совещания, указания президента Азербайджана Ильхама Алиева, проанализировав сложившуюся в последнее время ситуацию на фронте, указал предстоящие задачи.

З.Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских подразделений, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.

Б.Рустамбеков