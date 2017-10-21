В Мадриде проходит чрезвычайное заседание испанского правительства по каталонской проблеме

Правительство Испании в субботу собралось на чрезвычайное заседание, в ходе которого обсуждается возможность и детали применения 155-й статьи испанской конституции с целью ограничения автономии Каталонии, сообщает испанская пресса.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Решения правительства ожидают в сенате Испании, который должен утвердить его на сессии, запланированной на 27 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.