Самолет Airbus совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту

Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за детонации печи на борту, сообщил "Интерфаксу" источник в авиа-диспетчерских службах.
"Когда самолет находился в районе Ханты-Мансийска экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне", - сказал источник. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало, отметил он.
Источник сообщил, что диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.
"Самолет благополучно выполнил посадку в Екатеринбурге. Никто не пострадал. Самолет от дальнейших полетов временно отстранен, пассажиры пересажены на резервный борт", - сказал он.
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