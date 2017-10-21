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СНГ 21.10.2017 13:50

Самолет Airbus совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за поломки печи на борту

Пассажирский Airbus, направлявшийся из Сургута в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за детонации печи на борту, сообщил "Интерфаксу" источник в авиа-диспетчерских службах.

"Когда самолет находился в районе Ханты-Мансийска экипаж доложил об аварийной ситуации на кухне", - сказал источник. Из-за скачка напряжения произошла поломка печи, но пожара не последовало, отметил он.

Источник сообщил, что диспетчеры рекомендовали экипажу приземлиться на ближайшем аэродроме.

"Самолет благополучно выполнил посадку в Екатеринбурге. Никто не пострадал. Самолет от дальнейших полетов временно отстранен, пассажиры пересажены на резервный борт", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]