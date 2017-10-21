Птичий грипп обнаружен в одном из районов Ростовской области

Все птицы в станице Чертковской (Ростовская область) будут уничтожены в связи с обнаружением птичьего гриппа у двух павших кур и двух воробьев на территории населенного пункта, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Разработан и утвержден план мероприятий по ликвидации инфекции. Станица Чертковская признана эпизоотическим очагом. Птицу в населенном пункте придется ликвидировать", - говорится в сообщении.

В настоящее время вывоз птицы из станицы категорически запрещен. На выезде установлен дезбарьер, выставлено ветеринарно-полицейское оцепление. Проводятся все мероприятия по недопущению распространения вируса.