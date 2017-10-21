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СНГ 21.10.2017 14:11

Птичий грипп обнаружен в одном из районов Ростовской области

Все птицы в станице Чертковской (Ростовская область) будут уничтожены в связи с обнаружением птичьего гриппа у двух павших кур и двух воробьев на территории населенного пункта, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Разработан и утвержден план мероприятий по ликвидации инфекции. Станица Чертковская признана эпизоотическим очагом. Птицу в населенном пункте придется ликвидировать", - говорится в сообщении.

В настоящее время вывоз птицы из станицы категорически запрещен. На выезде установлен дезбарьер, выставлено ветеринарно-полицейское оцепление. Проводятся все мероприятия по недопущению распространения вируса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ПТИЦЫ, ГРИПП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]