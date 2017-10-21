Турция выдала "Газпрому" положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) на последний участок проекта "Турецкий поток" около турецкого берега, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

"Турция выдала "Газпрому"", - сказал он.

Вопрос цены газа, поставляемой по данному газопроводу, на текущий момент на уровне Минэнерго не обсуждается.

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка, вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода началось в мае 2017 и должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.