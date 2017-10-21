Люди эвакуированы из здания мэрии Екатеринбурга в субботу днем, сообщают очевидцы. К зданию стянуты машины экстренных служб, в самом здании проводится проверка.

"Сегодня в правоохранительные структуры Свердловской области поступило несколько анонимных сообщений, содержащих информацию о возможном минировании различных учреждений на территории Екатеринбурга и области", - подтвердил информацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он также сообщил, что по всем сообщениям проводятся необходимые мероприятия сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб. Количество поступивших сообщений и зданий и учреждений, в которых проводятся проверочные мероприятия, не называется.