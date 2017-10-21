Генпрокуратура Испании готовит иск против представителей высшего руководства Каталонии с обвинениями в бунте

Генеральная прокуратура Испании готовит иск с обвинениями в бунте против главы Каталонии Карлеса Пучдемона на случай, если он объявит об отделении этого автономного сообщества от испанского государства, сообщает в субботу интернет-портал испанской газеты "Паис".

Такие же иски прокуратура готовит и в отношении других представителей каталонского руководства.

Издание отмечает, что в соответствии с уголовным кодексом Испании за такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения сроком до 30 лет.

В настоящее время правительство Испании проводит чрезвычайную встречу, в ходе которой обсуждается возможность и детали применения 155 статьи испанской конституции, предусматривающей ограничение автономии Каталонии.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Ожидается, что вскоре испанский премьер Мариано Рахой объявит о том, какие решения приняло правительство. Их ожидают в сенате Испании, который должен утвердить решения на сессии, запланированной на 27 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.