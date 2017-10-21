РФ и Турция подготовили решение о возможности поставок турецких томатов с 1 ноября - Новак

Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тыс. тонн с 1 ноября, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в субботу по итогам российско-турецкой межправкомисии.

"Мы обсудили также вопросы снятия барьеров с торгово-экономического сотрудничества, вопрос снятия ограничений, в том числе с поставок томатов из Турции в Россию. Такое решение о возможности поставок томатов с 1 ноября в объеме 50 тысяч тонн томатов подготовлено", - сказал он.