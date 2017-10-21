Скорость принятия решения о допуске турецких томатов будет зависеть от снятия Турцией аналогичных барьеров для с/х продукции из РФ

Скорость принятия решения о допуске турецких помидоров на российский рынок будет зависеть от снятия Турцией аналогичных барьеров для сельскохозяйственной продукции из России, заявил глава Минэнерго, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Россия последовательно делает шаги на либерализацию тех ограничений, которые были приняты. Сейчас подготовлено очередное решение о том, чтобы разрешить ввоз томатов с 1 ноября этого года в объеме около 50 тыс. тонн. Это решение будет во многом зависеть от взаимных действий по либерализации ограничений, в том числе и турецких наших коллег. Мы сейчас это дополнительно подробно обсуждали, скорость принятия такого решения будет, конечно, носить взаимный характер", - сказал он.

Позже в беседе с журналистами А.Новак уточнил, что речь идет о скорости принятия постановления правительства о допуске турецких томатов на российский рынок.

"По помидорам принципиальное решение принято, но в настоящее время идут еще идут процедуры согласования принятия соответствующего постановления. Мы рассчитываем, что постановление будет принято до 1 ноября. Но скорость принятия этого постановления будет зависеть от действия наших коллег по снятию бюрократических барьеров связанных с оформлением счетов-фактур", - отметил министр.