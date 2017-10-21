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Внешняя политика 21.10.2017 17:12

Состоялись штабные переговоры между оборонными ведомствами Азербайджана и Италии в Баку

Штабные переговоры между оборонными ведомствами Азербайджана и Италии прошли в субботу в Баку.

Переговоры состоялись в рамках «Плана двухстороннего сотрудничества на 2017 год», сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы, связанные с существующим положением дел по сотрудничеству в оборонной сфере и их перспективы, сотрудничество в сфере военного образования и учений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]