Состоялись штабные переговоры между оборонными ведомствами Азербайджана и Италии в Баку

Штабные переговоры между оборонными ведомствами Азербайджана и Италии прошли в субботу в Баку.

Переговоры состоялись в рамках «Плана двухстороннего сотрудничества на 2017 год», сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы, связанные с существующим положением дел по сотрудничеству в оборонной сфере и их перспективы, сотрудничество в сфере военного образования и учений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Б.Рустамбеков