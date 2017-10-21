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Внешняя политика 21.10.2017 17:24

Азербайджан примет участие в конференции начальников генштабов на тему «Борьба с насильственными экстремистскими организациями» в США

Азербайджан будет представлен на конференции начальников генеральных штабов на тему «Борьба с насильственными экстремистскими организациями».

По сообщению министерства обороны Азербайджана, первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Вашингтон для участия на конференции глав генеральных штабов по предотвращению насильственного кстремизма.

Конференция пройдет 24 октября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]