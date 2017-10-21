Азербайджан примет участие в конференции начальников генштабов на тему «Борьба с насильственными экстремистскими организациями» в США

Азербайджан будет представлен на конференции начальников генеральных штабов на тему «Борьба с насильственными экстремистскими организациями».

По сообщению министерства обороны Азербайджана, первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Вашингтон для участия на конференции глав генеральных штабов по предотвращению насильственного кстремизма.

Конференция пройдет 24 октября.

Б.Рустамбеков