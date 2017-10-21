Барселона в субботу отреагировала на меры испанского правительства в отношении Каталонии спонтанными "кастрюльными" протестами, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

Издание отмечает, что после того, как испанский премьер Мариано Рахой объявил о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, предусматривающую в частности внешнее управление на территории автономного сообщества, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.

Подобные традиционные народные протесты проходят в различных городах и населенных пунктах Каталонии уже на протяжении нескольких недель.

Официальная реакция каталонских властей на решения испанского правительства, как ожидается, прозвучит в 21:00 местного времени (22:00 мск), когда выступит глава женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон.

До этого в Барселоне состоится запланированная акция протеста против задержания лидеров двух общественных движений, выступающих за независимость Каталонии, - Жорди Санчеса и Жорди Куйшара. К.Пучдемон и другие представители властей Каталонии намерены на ней присутствовать.

Ранее в субботу на чрезвычайной встрече правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, сообщил на пресс-конференции премьер М. Рахой.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

По словам М. Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".

Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.