В Казахстане приостановлена эксплуатация самолетов Ан-28

В Казахстане до завершения расследования крушения самолета Ан-28, произошедшего 3 октября, приостановлена эксплуатация воздушных судов этой марки, сообщил в субботу комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

"В связи с авиационным происшествием, произошедшим 3 октября 2017 года с воздушным судном Ан-28 с человеческими жертвами, регистрационный номер UP-2807, комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостанавливает эксплуатацию всех самолетов Ан-28 авиакомпании АО "East Wings" до завершения предварительной работы комиссии по расследованию авиационного происшествия и выяснения причин этого события", - говорится в сообщении ведомства.

По предоставленной ранее информации комитета гражданской авиации, в Казахстане насчитывается семь самолетов Ан-28, из них четыре не летают, один вышел из строя в связи с аварией. Используются лишь два воздушных судна.

Как сообщалось, 3 октября в 28-ми км от Алматы разбился самолет Ан-28 авиакомпании "East Wing", выполнявший санитарный рейс. На борту находились пять человек, среди которых двое врачей, летевших на помощь к пациентке в Шымкент. Все пятеро погибли.