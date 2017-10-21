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СНГ 21.10.2017 18:11

Грузинские СМИ сообщили о прибытии бойцов спецназа в Марнеули

В Марнеули (регион Квемо-Картли) прибыл спецназ МВД Грузии, сообщают в субботу грузинские СМИ.

На видео, которое опубликовали СМИ, видно, как два автобуса со спецназовцами в сопровождении автомобилей МВД въезжают в город.

По данным СМИ, бойцы спецназа разместились возле здания полиции.

В сообщениях отмечается, что по имеющейся информации, дополнительные силы полиции, включая спецназ, были переброшены в Марнеули с целью превенции возможных инцидентов.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирателями будут избраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (Сакребуло) и 64 мэра.

В ночь на пятницу в селе Кызыладжло в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, произошел инцидент. По данным МВД, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по группе граждан возле предвыборного штаба правящей партии "Грузинская мечта". Ранения получили четыре человека, включая кандидата в мажоритарные муниципальные депутаты Джейхана Човдарова.

Между тем, в МВД заявили, что следователи рассматривают все версии и нельзя однозначно утверждать, что стрельба была связана с выборами.

Инцидент в Марнеульском районе накануне осудил посол США в Грузии Ян Келли, заявив журналистам, что подобное насилие "неприемлемо в любом демократическом государстве, в особенности за день до выборов".

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания накануне, комментируя инцидент, заявила журналистам, что у ЦИК нет на данном этапе информации или оснований считать, что произошедшее связано с политикой или предвыборной кампанией.

В селе Кызыладжло в 2016 году во время голосования на выборах в парламент произошло противостояние сторонников правящей партии и представителей оппозиции, массовая драка была приостановлена лишь после вызова и вмешательства спецназа.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, РЕГИОН, СПЕЦНАЗ


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