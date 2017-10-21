Пекин призвал ЕС отказаться от антидемпинговых мер в отношении китайских электровелосипедов

Китай официально призвал Европейский союз прекратить антидемпинговые меры в отношении поставок электрических велосипедов из КНР в ЕС.
Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, эти меры действовали в Евросоюзе в течение 24 лет и излишне защищали европейскую отрасль.
В начале сентября европейские производители электровелосипедов из таких стран, как Германия, Нидерланды, Венгрия и Франция, направили в Еврокомиссию жалобу на то, что китайские конкуренты поставляют продукцию в ЕС ниже себестоимости.
Как пишет официальное издание ЕС (Official Journal of the European Union), Еврокомиссия начала расследование по обвинениям китайских производителей в демпинге и предупредила о возможном введении штрафных санкций. Еврокомиссия должна в течение 9 месяцев вынести решение о предварительных антидемпинговых пошлинах (на полгода), в течение 15 месяцев - о штрафных пошлинах сроком на пять лет.
Благодаря демпингу доля китайских производителей электровелосипедов, включая Fuji-TA, выросла в 2016 году до 26% с 19% в 2014 году, утверждается в жалобе Европейской ассоциации производителей велосипедов (EBMA).
"Импорт электровелосипедов из Китая и раньше рос быстрыми темпами, а сейчас просто взорвался: за семь месяцев 2017 года объемы импорта уже превысили показатель за весь 2016 год", - заявил генсек EBMA Морено Фиораванти.
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