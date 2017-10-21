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Внешняя политика 21.10.2017 19:45

В Грозный из Сирии скоро доставят семь женщин и 14 детей, сообщает Кадыров

Из Сирии в Грозный в ближайшее время доставят 21 гражданина России, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей", - написал Р.Кадыров в субботу в своем "Инстаграме".

"В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись ещё три женщины и три ребёнка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы, их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим", - отмечает глава республики.

Операцией по поиску и возвращению из Сирии граждан РФ занимался представитель главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента, добавил Р.Кадыров.

Накануне глава республики писал в своем "Инстаграме": "Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям".

Он выражал благодарность за поддержку в решении данного вопроса министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Среди освобождённых уроженка Чечни и её четверо сыновей в возрасте от одного года до семи лет.

"Также доставлены в безопасное место три уроженки Дагестана и семеро их детей", - отмечал Р.Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, РОССИЯНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]