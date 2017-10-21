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Дальнее зарубежье 21.10.2017 20:04

Пучдемон сможет выступить перед испанским сенатом на следующей неделе

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон в период со вторника по четверг сможет высказать в сенате Испании свое видение ситуации вокруг решения испанского правительства о применении статьи 155 конституции страны, которая в частности предусматривает введение внешнего управления на территории этого автономного сообщества.

По сообщению интернет-портала испанского издания "Вангуардиа", такое решение принято президиумом сената на заседании, посвященном рассмотрению предложений по урегулированию кризиса в Каталонии, оглашенных ранее в субботу премьером Испании Мариано Рахоем.

Кроме того, президиум сената подтвердил, что эти предложения правительства будут рассмотрены полным составом испанского сената 27 октября.

Ранее глава правительства Испании объявил о решении кабинета применить статью 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония.

По словам М. Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕНАТ


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