Летевший в Баку самолет вернулся в аэропорт Астаны из-за проблем с навигационным оборудованием

У пассажирского самолета, выполнявшего в субботу вечером рейс из Казахстана в Азербайджан, произошли неполадки с навигационным оборудованием, сообщает в воскресенье комитет гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
"21 октября самолет, выполнявший рейс КС113 из Астаны в Баку, вернулся в аэропорт Астаны из-за проблемы с навигационным оборудованием. Авиалайнер совершил посадку в 22:56 в штатном режиме", - говорится в сообщении КГА в Facebook.
Отмечается, что экипаж следовал стандартным процедурам безопасности.
На борту самолета находилось 90 пассажиров.
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