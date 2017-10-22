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Регион 22.10.2017 09:49

Кандидат в мэры Тбилиси бывший футболист Каха Каладзе продолжает лидировать по итогам голосования

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" бывший футболист и министр энергетики Каха Каладзе продолжает лидировать среди 13-ти кандидатов на этот пост после пересчета в Центральной избирательной комиссии итогов, состоявшего в субботу голосования на выборах в органы местного самоуправления на 525 из 737 избирательных участков (71,23%).

По данным ЦИК, К.Каладзе на этот час получил - 51,66% голосов. На второе место вышел независимый кандидат Алеко Элисашвили (16,82%), который незначительно опережает кандидата от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Заала Удумашвили, получившего - 16,72% голосов избирателей.

ЦИК завершила подсчет итогов голосования на пост мэра Батуми. Победу одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Лаша Комахидзе, набравший - 55,6% голосов избирателей.

В городе Кутаиси может состояться второй тур выборов мэра, так как кандидат от правящей партии Гиоргий Чигвария, после подсчета голосования на 99 из 124 избирательных участков набрал - 48,4% голосов. Его конкурент от бывшей партии власти "Единое национальное движение", бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе набрал - 27,23% голосов избирателей.

В ближайшие часы ЦИК Грузии обнародует предварительные итоги голосования на состоявшихся местных выборах.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ТБИЛИСИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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