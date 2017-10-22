Страны ОПЕК+ в сентябре выполнили соглашение на 120% - министерский комитет

Страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам рассмотрения данных министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки.
В то же время министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей (JMMC) отмечает, что некоторые страны все еще не достигли 100-процентного исполнения взятых на себя обязательств.
JMMC рассмотрел последние тенденции на рынке и пришел к выводу, что рынок движется к ребалансировке. С начала года запасы нефти и нефтепродуктов упали на 178 млн баррелей, однако для достижения обычного 5-летнего уровня с рынка нужно убрать еще 159 млн баррелей.
Комитет продолжит мониторить другие факторы на рынке и их влияние на продолжающийся процесс ребалансировки. Все варианты (возможных действий - ИФ) остаются открытыми, чтобы быть уверенными, что сделано все для достижения ребалансировки на нефтяном рынке.
Следующее заседание JMMC состоится 29 ноября.
Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.
Ранее МЭА подсчитало, что страны ОПЕК в сентябре выполнили сделку на 88%, а страны не-ОПЕК - на 125%
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