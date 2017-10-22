Минобороны РФ сообщило о тысячах жителей Ракки, погибших в результате ударов коалиции США

Тысячи мирных жителей погибли в сирийской Ракке в результате авиаударов коалиции США, город разрушен, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками", - сказал он.

"Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остаётся одно, - стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ мирных жителей", - сообщил И.Конашенков.

ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ.