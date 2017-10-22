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Дальнее зарубежье 22.10.2017 10:30

Минобороны РФ сообщило о тысячах жителей Ракки, погибших в результате ударов коалиции США

Тысячи мирных жителей погибли в сирийской Ракке в результате авиаударов коалиции США, город разрушен, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками", - сказал он.

"Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остаётся одно, - стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ мирных жителей", - сообщил И.Конашенков.

ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, РАККА, РАЗРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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