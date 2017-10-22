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Регион 22.10.2017 11:01

Кандидат от правящей партии Грузии побеждает на выборах мэра Тбилиси в первом же туре - данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала данные подсчета 99,46% голосов избирателей (с 730 из 737 избирательных участков), проголосовавших на выборах мэра Тбилиси.

Согласно данным ЦИК, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший министр энергетики Каха Каладзе набирает 51,07% голосов. На втором месте находится независимый кандидат Алеко Элисашвили, набравший 17,46%. Кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Заал Удумашвили вышел на третье место, набрав 16,52%.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ЦИК Грузии, победителем на выборах мэра в первом же туре считается кандидат, который наберет более 50% голосов избирателей. В ЦИК отметили, что второй тур назначается в случае, если никто из кандидатов не набрал 50%.

Что касается выборов мэра в городах Кутаиси, Батуми, Поти и Зугдиди, то, согласно опубликованным последним данным ЦИК, там также лидируют кандидаты от правящей партии, однако в Кутаиси не исключен второй тур выборов в связи с тем, что кандидат от правящей партии Георгий Чигвариа после подсчета голосов со 119 из 124 участков набрал 48,56% голосов. На второе место вышел кандидат от оппозиционной ЕНД, бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, набравший 27,05%. В случае второго тура участие в нем будут принимать кандидаты, занявшие первое и второе место в первом туре.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]