Кандидат от правящей партии Грузии побеждает на выборах мэра Тбилиси в первом же туре - данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала данные подсчета 99,46% голосов избирателей (с 730 из 737 избирательных участков), проголосовавших на выборах мэра Тбилиси.
Согласно данным ЦИК, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший министр энергетики Каха Каладзе набирает 51,07% голосов. На втором месте находится независимый кандидат Алеко Элисашвили, набравший 17,46%. Кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Заал Удумашвили вышел на третье место, набрав 16,52%.
Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ЦИК Грузии, победителем на выборах мэра в первом же туре считается кандидат, который наберет более 50% голосов избирателей. В ЦИК отметили, что второй тур назначается в случае, если никто из кандидатов не набрал 50%.
Что касается выборов мэра в городах Кутаиси, Батуми, Поти и Зугдиди, то, согласно опубликованным последним данным ЦИК, там также лидируют кандидаты от правящей партии, однако в Кутаиси не исключен второй тур выборов в связи с тем, что кандидат от правящей партии Георгий Чигвариа после подсчета голосов со 119 из 124 участков набрал 48,56% голосов. На второе место вышел кандидат от оппозиционной ЕНД, бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, набравший 27,05%. В случае второго тура участие в нем будут принимать кандидаты, занявшие первое и второе место в первом туре.
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