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СНГ 22.10.2017 11:30

Навальный покинул спецприемник для арестованных, где провел 20 суток

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

"Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у спецприемника на улице Мневники в Москве, где находился А.Навальный, собрались порядка десятка журналистов. Сама улица была перекрыта для проезда автотранспорта сотрудниками ДПС, которые уехали от учреждения около 9:40.

Охранник оппозиционера и один из сотрудников штаба А.Навального, также ожидавшие его у спецприемника, без комментариев уехали в 9:30.

2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

А.Навальный был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.

Из материалов дела следует, что А.Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года", что формирует состав административного правонарушения.

Оппозиционер заявил в суде, что виновным себя не считает и полагает, что его административное преследование связано с политической деятельностью.

6 октября Мосгорсуд признал его административный арест законным.

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Тэги: РОССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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