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Дальнее зарубежье 22.10.2017 11:45

Трамп уверен, что на президентских выборах Facebook поддерживал "жуликоватую" Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе президентской кампании 2016 года, Facebook поддерживал его соперницу Хиллари Клинтон.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила в ходе президентских выборов на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" - написал Д.Трамп в Твиттере.

Наряду с этим он вновь обвинил ряд американских телеканалов в распространении лживых новостей.

"Постоянно слышу о "небольших" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" - написал американский президент в другом посте.

Д.Трамп 11 октября поднял в Tвиттере вопрос о возможности отзыва лицензии у недобросовестных СМИ.

"На фоне всех этих фейковых историй от Эн-би-си и других СМИ, не уместно ли задаться вопросом об их лицензиях? Это ("фейковые" новости - ИФ) плохо для страны", - заявил президент.

Такую реакцию президента вызвал материал "Эн-би-си Ньюс", в котором говорилось, что Д.Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности страны выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз.

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Тэги: США, ТРАМП, КЛИНТОН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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