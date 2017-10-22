Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе президентской кампании 2016 года, Facebook поддерживал его соперницу Хиллари Клинтон.
"Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила в ходе президентских выборов на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" - написал Д.Трамп в Твиттере.
Наряду с этим он вновь обвинил ряд американских телеканалов в распространении лживых новостей.
"Постоянно слышу о "небольших" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" - написал американский президент в другом посте.
Д.Трамп 11 октября поднял в Tвиттере вопрос о возможности отзыва лицензии у недобросовестных СМИ.
"На фоне всех этих фейковых историй от Эн-би-си и других СМИ, не уместно ли задаться вопросом об их лицензиях? Это ("фейковые" новости - ИФ) плохо для страны", - заявил президент.
Такую реакцию президента вызвал материал "Эн-би-си Ньюс", в котором говорилось, что Д.Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности страны выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз.
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