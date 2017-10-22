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Регион 22.10.2017 12:03

Местные выборы в Грузии прошли свободно и справедливо - председатель ЦИК

Выборы в органы местного самоуправления, состоявшиеся в субботу, 21 октября, прошли в свободной и спокойной обстановке, заявила в воскресенье на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания.

"Выборы в целом прошли в спокойной обстановке. Главное, что избиратели могли сделать свободный выбор", - сказала Т.Жвания.

По ее словам, с избирательных участков в ЦИК и окружные избирательные комиссии по итогам выборов поступили 309 жалоб, часть из которых продолжает рассматривается.

"В основном жалобы касаются отдельных процессуальных нарушений, на которые избирательная администрация соответственным образом отреагирует. Больше всего жалоб поступило с избирательных участков в Марнеули, Кутаиси, Надзаладевского и Вакийского районов Тбилиси", - сказала Т.Жвания.

ЦИК опубликовал данные подсчета 100% голосов выборов мэра Тбилиси. Согласно этим данным, победу одержал кандидат от правящей партии, бывший министр энергетики Каха Каладзе, набравший 51,06% голосов избирателей.

Что касается выборов мэров и членов горсоветов (сакребуло) в регионах, то, как заявляют в ЦИК, там также везде лидирует "Грузинская мечта".

При этом в Кутаиси не исключен второй тур выборов мэра в связи с тем, что необходимый для победы в первом же туре 50-процентный барьер не преодолел никто из кандидатов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЦИК, ОЦЕНКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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