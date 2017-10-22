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СНГ 22.10.2017 12:25

Израильский самолет в подмосковном небе спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении со встречным бортом

Израильский бизнес-джет в Подмосковье самовольно вышел за пределы эшелона, приблизившись к встречному самолету, выполнявшему рейс "Сочи-Москва", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома "Остафьево" в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи-Москва", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что срабатывание системы не говорит о неминуемой катастрофе. "Однако система предупреждает о нештатной ситуации, дает пилотам несколько минут на то, чтобы избежать непоправимых последствий. Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам", - сказал он.

Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись, добавил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, САМОЛЕТЫ, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]