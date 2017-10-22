Израильский самолет в подмосковном небе спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении со встречным бортом

Израильский бизнес-джет в Подмосковье самовольно вышел за пределы эшелона, приблизившись к встречному самолету, выполнявшему рейс "Сочи-Москва", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома "Остафьево" в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи-Москва", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что срабатывание системы не говорит о неминуемой катастрофе. "Однако система предупреждает о нештатной ситуации, дает пилотам несколько минут на то, чтобы избежать непоправимых последствий. Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам", - сказал он.

Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись, добавил собеседник агентства.