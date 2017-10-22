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Происшествия 22.10.2017 12:45

ДТП под Челябинском унесло жизни пяти человек, еще один ранен

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, произошедшего в ночь на воскресенье в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД РФ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Киа", а также пассажиры отечественного автомобиля - мужчина и две женщины, погибли на месте аварии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранители уточняют, что водитель отечественного автомобиля позже скончался в больнице от полученных травм. Ещё один его пассажир также был госпитализирован с травмами различной тяжести.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, АВТОАВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]