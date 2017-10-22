ДТП под Челябинском унесло жизни пяти человек, еще один ранен

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, произошедшего в ночь на воскресенье в Челябинской области, сообщает региональный главк МВД РФ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Киа", а также пассажиры отечественного автомобиля - мужчина и две женщины, погибли на месте аварии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Правоохранители уточняют, что водитель отечественного автомобиля позже скончался в больнице от полученных травм. Ещё один его пассажир также был госпитализирован с травмами различной тяжести.
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