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Дальнее зарубежье 22.10.2017 13:03

Экс-президент США Картер готов отправиться в КНДР как представитель действующей администрации, Макмастер против

Бывший американский президент Джимми Картер выразил желание отправиться в Северную Корею в качестве посредника в урегулировании напряженных отношений между Вашингтоном и Пхеньяном

"Я бы хотел поехать, да", - заявил 93-летний Дж.Картер в интервью газете "Нью-Йорк Таймс".

Экс-президент, который в прошлом уже ездил в КНДР и встречался с лидерами страны, признался, что "напуган" текущей "ситуацией".

"Я не знаю, что они (власти КНДР - ИФ) собираются делать, потому что они хотят сохранить свой режим. И мы сильно переоцениваем влияние Китая на Северную Корею, в особенности на Ким Чен Ына. Насколько я знаю, он никогда не был в Китае", - пояснил Дж.Картер.

По словам Дж.Картера, он обсуждал возможную поездку с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ.

"Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", - добавил Дж.Картер.

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Тэги: США, КАРТЕР, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]