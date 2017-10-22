Экс-президент США Картер готов отправиться в КНДР как представитель действующей администрации, Макмастер против

Бывший американский президент Джимми Картер выразил желание отправиться в Северную Корею в качестве посредника в урегулировании напряженных отношений между Вашингтоном и Пхеньяном
"Я бы хотел поехать, да", - заявил 93-летний Дж.Картер в интервью газете "Нью-Йорк Таймс".
Экс-президент, который в прошлом уже ездил в КНДР и встречался с лидерами страны, признался, что "напуган" текущей "ситуацией".
"Я не знаю, что они (власти КНДР - ИФ) собираются делать, потому что они хотят сохранить свой режим. И мы сильно переоцениваем влияние Китая на Северную Корею, в особенности на Ким Чен Ына. Насколько я знаю, он никогда не был в Китае", - пояснил Дж.Картер.
По словам Дж.Картера, он обсуждал возможную поездку с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ.
"Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", - добавил Дж.Картер.
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