Экс-президент США Картер готов отправиться в КНДР как представитель действующей администрации, Макмастер против

Бывший американский президент Джимми Картер выразил желание отправиться в Северную Корею в качестве посредника в урегулировании напряженных отношений между Вашингтоном и Пхеньяном

"Я бы хотел поехать, да", - заявил 93-летний Дж.Картер в интервью газете "Нью-Йорк Таймс".

Экс-президент, который в прошлом уже ездил в КНДР и встречался с лидерами страны, признался, что "напуган" текущей "ситуацией".

"Я не знаю, что они (власти КНДР - ИФ) собираются делать, потому что они хотят сохранить свой режим. И мы сильно переоцениваем влияние Китая на Северную Корею, в особенности на Ким Чен Ына. Насколько я знаю, он никогда не был в Китае", - пояснил Дж.Картер.

По словам Дж.Картера, он обсуждал возможную поездку с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ.

"Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", - добавил Дж.Картер.