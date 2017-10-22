Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 10° 17° 24 Окт 12° 18° 25 Окт 14° 19°

Внешняя политика 22.10.2017 13:34

Латвийские военные фиксируют корабли ВМФ России вблизи от границы своих территориальных вод

В эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море в воскресенье вошли корабль и подводная лодка ВМФ России, заявляют Национальные вооруженные силы республики.

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии замечены корабль класса "BS Parchim" и подводная лодка класса "Кило". Накануне вооруженные силы Латвии констатировали присутствие в своей экономической зоне трех кораблей ВМФ России, говорится в сообщении.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях - корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира", добавили в НВС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, БАЛТИКА, РОССИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]