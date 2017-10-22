Латвийские военные фиксируют корабли ВМФ России вблизи от границы своих территориальных вод

В эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море в воскресенье вошли корабль и подводная лодка ВМФ России, заявляют Национальные вооруженные силы республики.

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии замечены корабль класса "BS Parchim" и подводная лодка класса "Кило". Накануне вооруженные силы Латвии констатировали присутствие в своей экономической зоне трех кораблей ВМФ России, говорится в сообщении.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях - корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира", добавили в НВС.