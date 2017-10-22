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Туризм 22.10.2017 14:03

Турция частично восстановила зарубежный турпоток, но показатели еще ниже 2014 г. - эксперт

Турции удалось восстановить зарубежный турпоток после резкого падения в 2016 году благодаря туристам из России и стран Персидского залива, но уровень 2014 года пока не достигнут, сообщил председатель совета директоров международного туристского холдинга OTI Айхан Бекташ.

"Прошлый год был сложным и для мирового туризма в целом, и для Турции, и для нашего холдинга. Конечно, мы можем сказать, что нам удалось преодолеть турбулентность 2016 года, и в секторе туризма Турции в 2017 году начался рост. Но пока не удалось достичь результатов 2014 года - мы видим, что Турция примет около 30 млн иностранных туристов до конца 2017 года", - рассказал он журналистам.

По словам А.Бекташа, в прошлые годы Турция принимала в год 38-40 млн туристов, и пока этот результат не достигнут. "Частично удалось компенсировать снижение турпотока благодаря вкладу России и стран Персидского залива. На рынках Польши и Украины мы остались на своих позициях и даже достигли небольшого роста. К сожалению, мы столкнулись с потерями на европейских рынках, в особенности в Германии и Северной Европе", - добавил он.

Холдинг OTI был создан в Турции 16 октября 1992 года. На сегодня в него входят туроператоры Coral Travel, Sunmar, Ferien Touristik, Odeon Tours, авиакомпания Royal Flight, отель Xanadu 5* и сеть отелей Otium в Анталье. За 25 лет холдинг обслужил более 20 млн туристов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]