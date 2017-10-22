Турция продолжит в будущем году субсидировать компании, организующие чартеры из-за рубежа

Правительство Турции в 2018 году продолжит оказывать поддержку компаниям, которые привозят в страну туристов на чартерных рейсах, предпринимаются и другие меры господдержки турбизнеса, сообщил в воскресенье председатель совета директоров международного туристского холдинга OTI Айхан Бекташ.
"Государство выделяет средства на поддержку чартерных программ в странах, откуда в Турцию приезжают туристы. Эта практика продолжится и в 2018 году. Кроме того, правительство совместно с банками работает над тем, чтобы отсрочить выплаты по кредитам крупных инвесторов, которые вкладывались в строительство отелей", - рассказал он на пресс-конференции в турецкой Анталье.
В 2017 году Турция выплачивала туроператорам, организующим чартерные программы из России, по $6 тыс. за каждый самолет с количеством пассажиров до 100. Если число пассажиров превышало 150, субсидии достигали почти $8 тыс. Цель программы - снизить стоимость перевозки для туристов.
А.Бекташ также рассказал, что в Турции министерство культуры и туризма выделяет частным компаниям землю на 49 лет для туристских проектов. Для некоторых участков под туристскими объектами этот срок истек, и теперь он продлен еще на 49 лет. По словам главы OTI Holding, это очень важно, так как позволит владельцам отелей и других объектов провести необходимую реновацию.
"Сектор туризма в Турции проходит период реформ. Цель - создать стратегию для долгосрочных инвестиций в туризм. Она будет разработана в рамках законопроектов, которые будут созданы общественными организациями и правительственными учреждениями", - подчеркнул А.Бекташ.
В 2017 году в Турции, по его словам, ожидают 30 млн иностранных туристов.
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