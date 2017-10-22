Навальный пока не комментирует планы Собчак участвовать в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный пока не готов комментировать планы телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.
"Пока не комментирую. Может быть, потом", - сказал А.Навальный "Интерфаксу" в пятницу в аэропорту "Домодедово" перед вылетом в Астрахань, где вечером в воскресенье должен пройти митинг с его участием.
На минувшей неделе К.Собчак объявила о планах принять участие в выборах президента в 2018 году, призвав голосовать собственно не за нее, а "против всех". При этом журналистка заявила о готовности координировать усилия с А.Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации для участия в предвыборной гонке.
В разговоре с "Интерфаксом" А.Навальный отметил, что он "сейчас полностью сконцентрирован на Астрахани".
Ранее в воскресенье сообщалось, что А.Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.
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