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СНГ 22.10.2017 14:25

Навальный пока не комментирует планы Собчак участвовать в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный пока не готов комментировать планы телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

"Пока не комментирую. Может быть, потом", - сказал А.Навальный "Интерфаксу" в пятницу в аэропорту "Домодедово" перед вылетом в Астрахань, где вечером в воскресенье должен пройти митинг с его участием.

На минувшей неделе К.Собчак объявила о планах принять участие в выборах президента в 2018 году, призвав голосовать собственно не за нее, а "против всех". При этом журналистка заявила о готовности координировать усилия с А.Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации для участия в предвыборной гонке.

В разговоре с "Интерфаксом" А.Навальный отметил, что он "сейчас полностью сконцентрирован на Астрахани".

Ранее в воскресенье сообщалось, что А.Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

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Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, СОБЧАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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