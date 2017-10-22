Международный туризм ежегодно растет на 5%, несмотря на все проблемы

Международный туризм ежегодно растет на 5%, несмотря на растущие вызовы и риски безопасности путешествий, сообщил журналистам в воскресенье председатель мирового совета по путешествиям и туризму (World Travel and Tourism Council, WTTC) Джеральд Лоулесс.

"Ежегодный рост международного туризма составляет 5%, несмотря на все сложности и проблемы с безопасностью. Люди в соцсетях делятся своими переживаниями, впечатлениями, эмоциями и таким образом развивают туризм даже без нашего участия. В этом году мы видим рост туризма на многих рынках, в том числе Турции, которая восстанавливается после спада 2016 года", - подчеркнул он на пресс-конференции в рамках празднования 25-летия международного туристского холдинга OTI в турецкой Анталье.

Д.Лоулесс напомнил, что вклад туризма в мировой ВВП достигает сегодня 10%. Туризм создает более 290 млн или 10% рабочих мест, давая занятость, в том числе, молодежи и женщинам.

"В 2016 году в мире было совершено более 1,2 млрд турпоездок. Очень быстро растет китайский рынок выездного туризма, в прошлом году путешествовали за рубеж 130 млн китайских туристов. Я живу в Дубае и вижу множество туристов из Китая. Думаю, и Турция, и другие страны смогут воспользоваться этим огромным рынком", - подчеркнул он.

Председатель WTTC заметил, что Дубай недавно перешел на безвизовый режим для туристов из России, что позволило сразу увеличить турпоток на 100%. "Это хороший пример того, как изменения визового режима могут сказаться на турсекторе", - подчеркнул эксперт.