Вашингтон легко жертвует отношениями с Москвой ради своих политических целей - сенатор Кисляк

Экс-посол России в США, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк считает, что в отношениях двух стран еще существует поле для договоренностей.
"Оно всегда есть. Более того, при всех трудностях, которые возникали, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали дверь для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию", - сказал С.Кисляк в интервью программе "Итоги недели" на НТВ, отвечая на вопрос, существует ли в настоящее время поле для договоренностей между двумя странами.
При этом сенатор заметил, что для американцев отношения с Россией "оказались не столь важны, потому что они ими легко жертвуют ради достижения политических целей".
"Плюс к этому там немалое количество людей, которые изначально против России работали, которые изначально давили, чтобы американцы заняли жесткую и иногда даже агрессивную линию в отношении нашей страны", - сказал С.Кисляк.
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