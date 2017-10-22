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Происшествия 22.10.2017 16:10

Семь кафе сгорело в киргизской столице

В результате сильного пожара в одном из микрорайонов Бишкека сгорело сразу несколько точек общепита, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

"Сегодня в 10:16 (07:16 мск) в кафе "Ганбей", расположенный в южной части столицы, в микрорайоне "Асанбай", произошло возгорание. Далее огонь перекинулся на соседние строения. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что на место происшествия были привлечены 11 пожарных расчетов. "В 13:31 (10:31 мск) пожар был локализован", - отметили в чрезвычайном ведомстве.

"По предварительным данным, сгорели семь кафе, расположенных в непосредственной близости от точки возгорания", - рассказал собеседник агентства.

В МЧС Киргизии добавили, что информации о жертвах и пострадавших на пожаре нет, причина возгорания уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]