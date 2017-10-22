Семь кафе сгорело в киргизской столице

В результате сильного пожара в одном из микрорайонов Бишкека сгорело сразу несколько точек общепита, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.
"Сегодня в 10:16 (07:16 мск) в кафе "Ганбей", расположенный в южной части столицы, в микрорайоне "Асанбай", произошло возгорание. Далее огонь перекинулся на соседние строения. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров", - сказал представитель пресс-службы.
Он сообщил, что на место происшествия были привлечены 11 пожарных расчетов. "В 13:31 (10:31 мск) пожар был локализован", - отметили в чрезвычайном ведомстве.
"По предварительным данным, сгорели семь кафе, расположенных в непосредственной близости от точки возгорания", - рассказал собеседник агентства.
В МЧС Киргизии добавили, что информации о жертвах и пострадавших на пожаре нет, причина возгорания уточняется.
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