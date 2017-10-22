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Дальнее зарубежье 22.10.2017 16:30

В Японии на выборах побеждает правящая коалиция - exit polls

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и союзной ей партии "Комэйто" набирает наибольшее число голосов на выборах в нижнюю палату парламент страны, сообщает в воскресенье японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на экзит-поллы.

По их данным, Либерально-демократическая партия может получить от 253 до 300 депутатских портфелей, а ее партнер по коалиции - партия Комэйто - от 27 до 36 мест.

28 сентября премьер-министр Японии и лидер правящей ЛДП Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента.

В 2014 году он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снижаясь два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов ЛДП одержала уверенную победу.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]