В Японии на выборах побеждает правящая коалиция - exit polls

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и союзной ей партии "Комэйто" набирает наибольшее число голосов на выборах в нижнюю палату парламент страны, сообщает в воскресенье японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на экзит-поллы.

По их данным, Либерально-демократическая партия может получить от 253 до 300 депутатских портфелей, а ее партнер по коалиции - партия Комэйто - от 27 до 36 мест.

28 сентября премьер-министр Японии и лидер правящей ЛДП Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента.

В 2014 году он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снижаясь два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов ЛДП одержала уверенную победу.