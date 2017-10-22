На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии

В результате нарушения режима прекращения огня на линии фронта вооруженными силами Армении в воскресенье, погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглы.

В сообщении министерства обороны Азербайджана отмечается, что в последние дни представители различных властных структур Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, выступали с ложными и клеветническими заявлениями о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз подтверждает необоснованность подобных заявлений, исходящих от высокопоставленных лиц Армении, являясь объективным свидетельством криминализации армии противника и царящего в ней хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается формировать у международной общественности и армянского народа искаженное представление о реальной ситуации на линии соприкосновения войск, оправдать проводимые ими провокации и избежать ответственности.

Министерство обороны АР заявляет, что вся ответственность за провокации на линии фронта ложится исключительно на криминальное военно-политическое руководство Армении.

Б.Рустамбеков