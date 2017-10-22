Курды установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии

Бойцы курдской организации "Партии демократического союза" (PYD), считающейся властями Турции террористической, установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии - "Эль-Омаром", сообщает в воскресенье "Анадолу".

"Террористы ДЕАШ (ИГИЛ, запрещена в РФ - ИФ), долгое время контролировавшие данное месторождение, вынуждены были отступить и оставили район отрядам PYD" - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что месторождение "Эль-Омар" расположено в провинции Дэйр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы.