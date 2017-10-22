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Дальнее зарубежье 22.10.2017 17:05

Курды установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии

Бойцы курдской организации "Партии демократического союза" (PYD), считающейся властями Турции террористической, установили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Сирии - "Эль-Омаром", сообщает в воскресенье "Анадолу".

"Террористы ДЕАШ (ИГИЛ, запрещена в РФ - ИФ), долгое время контролировавшие данное месторождение, вынуждены были отступить и оставили район отрядам PYD" - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что месторождение "Эль-Омар" расположено в провинции Дэйр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, НЕФТЬ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]