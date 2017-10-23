Жители двух областей Италии высказались за расширение автономии

Две административные области Италии - Венето и Ломбардия - на прошедших в воскресенье региональных референдумах проголосовали за более широкую автономию от Рима.

В Венето, столицей которой является Венеция, 98% жителей из 57% принявших участие в референдуме, высказались за более широкую независимость.

В Ломбардии со столицей в Милане за расширение автономии отдали голоса около 95% избирателей.

Референдумы носили консультативный характер и их результаты не обязательны для исполнения. Две эти северные области производят до 30% ВВП Италии, их население считает, что они не должны снабжать южные регионы страны.

Они также входят в "Лигу Севера", добиваются налоговых послаблений и выступают против политики правительства Италии в отношении мигрантов. Правящая в Италии Демократическая партия не признает итоги референдумов и не считает нужным вступать в переговоры с Венето и Ломбардией по вопросам расширения автономии и изменений в налоговой системе.