Жители двух областей Италии высказались за расширение автономии

Две административные области Италии - Венето и Ломбардия - на прошедших в воскресенье региональных референдумах проголосовали за более широкую автономию от Рима.
В Венето, столицей которой является Венеция, 98% жителей из 57% принявших участие в референдуме, высказались за более широкую независимость.
В Ломбардии со столицей в Милане за расширение автономии отдали голоса около 95% избирателей.
Референдумы носили консультативный характер и их результаты не обязательны для исполнения. Две эти северные области производят до 30% ВВП Италии, их население считает, что они не должны снабжать южные регионы страны.
Они также входят в "Лигу Севера", добиваются налоговых послаблений и выступают против политики правительства Италии в отношении мигрантов. Правящая в Италии Демократическая партия не признает итоги референдумов и не считает нужным вступать в переговоры с Венето и Ломбардией по вопросам расширения автономии и изменений в налоговой системе.
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