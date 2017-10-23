Имя президента Словении будет названо в ноябре - итоги выборов

По итогам первого тура президентских выборов в Словении в воскресенье никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, президент будет избран в ходе второго утра в ноябре, сообщают СМИ.

Главный претендент на пост главы государства - действующий президент Борут Пахор - смог набрать 47,28% голосов, его ближайшего преследователя Марьяна Шареца поддержали 24,86% проголосовавших.

Б.Пахор заявил журналистам, что он и предполагал, что второй раунд потребуется, хотя наблюдатели предсказывали его победу еще в первом. Он отметил, что надеется победить во втором ранде, и является "лучшим кандидатом на пост президента на предстоящие пять лет".