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Дальнее зарубежье 23.10.2017 09:44

Имя президента Словении будет названо в ноябре - итоги выборов

По итогам первого тура президентских выборов в Словении в воскресенье никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, президент будет избран в ходе второго утра в ноябре, сообщают СМИ.

Главный претендент на пост главы государства - действующий президент Борут Пахор - смог набрать 47,28% голосов, его ближайшего преследователя Марьяна Шареца поддержали 24,86% проголосовавших.

Б.Пахор заявил журналистам, что он и предполагал, что второй раунд потребуется, хотя наблюдатели предсказывали его победу еще в первом. Он отметил, что надеется победить во втором ранде, и является "лучшим кандидатом на пост президента на предстоящие пять лет".

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]