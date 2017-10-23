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Дальнее зарубежье 23.10.2017 10:03

Лидеры Японии и США подтвердили готовность нагнетать давление на Пхеньян - японский кабмин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп согласились, что им следует проложить совместно усиливать давление на Северную Корею, сообщил журналистам заместитель генсека японского кабинета министров Ясутоси Нисимура.

Лидеры двух стран условились об этом в ходе телефонной беседы вскоре после того, как руководимая С.Абэ Социал-демократическая партия совместно с входящей в правящую коалицию партией Комейто одержала уверенную победу на выборах в нижнюю палату японского парламента в воскресенье.

Как сообщалось, С.Абэ ранее заявил, что будет проводить решительную и жесткую политику в отношении Северной Кореи.

"Как я обещал во время выборов, моей первостепенной задачей будет обеспечение жесткого подхода к Сверенной Корее. Это предполагает решительную дипломатию", - заверил премьер.

Чиновник также отметил, что С.Абэ и Д.Трамп договорись сыграть в гольф 5 ноября в ходе запланированного визита американского президента в Японию.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, КНДР, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]