Лидеры Японии и США подтвердили готовность нагнетать давление на Пхеньян - японский кабмин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп согласились, что им следует проложить совместно усиливать давление на Северную Корею, сообщил журналистам заместитель генсека японского кабинета министров Ясутоси Нисимура.
Лидеры двух стран условились об этом в ходе телефонной беседы вскоре после того, как руководимая С.Абэ Социал-демократическая партия совместно с входящей в правящую коалицию партией Комейто одержала уверенную победу на выборах в нижнюю палату японского парламента в воскресенье.
Как сообщалось, С.Абэ ранее заявил, что будет проводить решительную и жесткую политику в отношении Северной Кореи.
"Как я обещал во время выборов, моей первостепенной задачей будет обеспечение жесткого подхода к Сверенной Корее. Это предполагает решительную дипломатию", - заверил премьер.
Чиновник также отметил, что С.Абэ и Д.Трамп договорись сыграть в гольф 5 ноября в ходе запланированного визита американского президента в Японию.
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