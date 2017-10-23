Прошедший подготовку в Сирии боевик террористической организации задержан в Киргизии

В Киргизии задержан прошедший подготовку в Сирии боевик одной из международных террористических организаций, прибывший в республику для совершения терактов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам собеседника агентства, гражданин Киргизии, уроженец южной Джалал-Абадской области 1986 года рождения был задержан в ходе проводимых в Киргизии контртеррористических мероприятий, направленных на нейтрализацию и пресечение подрывной деятельности боевиков международных террористических организаций (МТО).

"Установлено, что он с 2015 года находился в составе бандформирований МТО и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии, по указанию главарей МТО он прибыл в Киргизию с целью создания террористического подполья и совершения террористических актов", - пояснил представитель пресс-службы.

Он добавил, что задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ.