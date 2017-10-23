Манат укрепился к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 октября сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 октября ЦБА установил 2,001 манат/1EUR (20 октября – 2,0087 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 октября установил на уровне 0,0295 манат/1RUB (20 октября - 0,0296 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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