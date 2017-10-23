ВБ и IFC 31 октября опубликуют отчет Doing Business-2018

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) опубликуют 31 октября ежегодный отчет Doing-Business – 2018, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в корпорации.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в отчете Doing Business – 2017 занял 65-ое место среди 190 стран.

Показатель удаленности для Азербайджана в отчете Doing Business–2017 составил 67,99 балла.

Согласно последнему отчету, Азербайджан за период с июня 2015 года по июнь 2016 года провел три успешные реформы. Эти реформы касались налогообложения, подключения к системе электроснабжения и ведения международной торговли.

В частности, проведенные реформы позволили сократить с 77 до 69 дней срок подключения предпринимателей к энергосети; применение электронных импортных и экспортных таможенных деклараций упростили приграничную торговлю; ликвидация налога на транспортные средства для населения также сыграло позитивную роль.

А.Азизов