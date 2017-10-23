По меньшей мере четыре человека погибли в результате удара тайфуна "Лан", который обрушился на восточные и центральные районы Японии, сообщает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Пострадали более 130 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Тайфун принес обильные осадки и сильный ветер. В итоге авиакомпании были вынуждены отменить более 370 внутренних рейсов в Японии.

Эн-эйч-кей отмечает, что к настоящему моменту "Лан" ослабел, и метеорологи теперь считают его не тайфуном, а штормом. Сейчас "Лан" находится восточнее Японии и движется в северо-восточном направлении над водами Тихого океана.

Однако японские власти призывают население сохранять осторожность в связи с опасностью схода оползней, затоплений, сильного ветра и штормовых волн.