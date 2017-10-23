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Дальнее зарубежье 23.10.2017 10:37

Не менее четырех человек стали жертвами тайфуна "Лан" в Японии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате удара тайфуна "Лан", который обрушился на восточные и центральные районы Японии, сообщает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Пострадали более 130 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Тайфун принес обильные осадки и сильный ветер. В итоге авиакомпании были вынуждены отменить более 370 внутренних рейсов в Японии.

Эн-эйч-кей отмечает, что к настоящему моменту "Лан" ослабел, и метеорологи теперь считают его не тайфуном, а штормом. Сейчас "Лан" находится восточнее Японии и движется в северо-восточном направлении над водами Тихого океана.

Однако японские власти призывают население сохранять осторожность в связи с опасностью схода оползней, затоплений, сильного ветра и штормовых волн.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]