Доллар дорожает в ожидании назначения нового главы ФРС

Доллар в понедельник дорожает по отношению к большинству мировых валют вслед за повышением доходности 10-летних US Treasuries почти до 2,4%. Рынок ждет оглашения кандидатуры следующего главы центробанка США.
Вместе с тем иена дешевеет, поскольку победа правящей коалиции Японии на досрочных выборах снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в стране.
Евро к 10:20 в понедельник стоил $1,1770 по сравнению с $1,1784 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам прошлой недели.
Ослаблению евро в понедельник способствуют новости из Каталонии, где продолжается противостояние региональных властей и правительства Испании.
Курс доллара к японской нацвалюте поднялся на 0,2% - до 113,69 иены. Евро в паре с иеной стабилен - 133,81 иены против 133,78 иены в прошлую пятницу.
Согласно данным японских СМИ, правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" по результатам прошедших в воскресенье досрочных выборов в нижнюю палату парламента Японии получила две трети мест.
Эта победа, вероятно, позволит действующему премьер-министру и главе Либерально-демократической партии Синдзо Абэ остаться на посту премьера на еще один трехлетний срок.
Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить нетрадиционные инструменты поддержки экономики, если того потребуют сложившиеся условия, заявила председатель совета управляющих Федрезерва Джанет Йеллен в ходе выступления в Национальном клубе экономистов в Вашингтоне.
Она также снова отметила, что динамика потребительских цен в США в этом году стала неожиданностью для руководителей ЦБ. Низкая инфляция "является сюрпризом, и мы внимательно следим за ситуацией", сказала Дж.Йеллен. По ее словам, определенную роль могли сыграть краткосрочные факторы, но, вероятно, дело не только в них.
"Я продолжаю верить, что инфляционные ожидания хорошо зафиксированы", - добавила глава ФРС.
Между тем председатель Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер высказалась за систематический подход к определению курса денежно-кредитной политики. "Большинство экономистов сказали бы, что нельзя определять денежно-кредитную политику на основании жесткой приверженности одному правилу. Но я считаю, что в то же время большинство экономистов сочли бы систематичность денежно-кредитной политики целесообразной. Все зависит от того, как применять правила", - считает она.
Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 91,7% против немногим более 70% месяц назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на декабрьском заседании составляют 83,6%.
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